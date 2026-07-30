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«Днепр Могилев» – «Нафтан»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

30 июля 2026 9:24
Днепр - Нафтан
31 июл. 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Днепра»
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Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между «Днепром Могилев» и «Нафтаном» пройдет 31 июля 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева занимают 13-е место с 11 очками, но имеют матч в запасе и демонстрируют стабильную игру в атаке – 1.60 гола в среднем за последние пять матчей. Гости замыкают турнирную таблицу с шестью баллами, проиграли три последних встречи и пропускают в среднем 2.20 гола за игру, однако в личных встречах с «Днепром» они не проигрывают в семи из девяти последних матчей. Сможет ли «Нафтан» прервать свою неудачную серию и использовать историческое преимущество над соперником, или «Днепр Могилев» продолжит свою домашнюю серию и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Днепр Могилев» подходит к игре с более сбалансированными показателями: в последних пяти матчах команда забила восемь голов (1.60 в среднем) и пропустила пять (1.00 в среднем), при этом хозяева забивают в трех последних встречах и пропускают в четырех. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил пять мячей в 14 матчах, что говорит о стабильной реализации. Домашняя поддержка и более высокое место в таблице дают «Днепру» психологическое преимущество. Однако очная статистика тревожит: в последних девяти матчах с «Нафтаном» «Днепр» не может победить в семи случаях, что может создать дополнительные сложности. Тем не менее текущая форма «Нафтана» (три поражения подряд) и его слабая оборона позволяют хозяевам рассчитывать на успех.

«Нафтан» находится в тяжелом положении: команда проиграла три последних матча, пропускает в трех встречах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 2.20 гола. Однако в атаке гости действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за матч, и они забивают в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Игнат Пранович забил четыре мяча в 15 матчах, но команда в целом не может компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Днепром» «Нафтан» чувствует себя уверенно, имея серию без поражений в семи из девяти последних матчей, что может дать им психологическое преимущество. Однако их текущая форма и слабая оборона вряд ли позволят им добиться успеха на выезде.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Днепр Могилев» имеет более надежную оборону, стабильную атаку и играет дома, тогда как «Нафтан» много пропускает и находится в кризисе. Победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нафтан» имеет явное преимущество, не проигрывая «Днепру» в семи из девяти последних матчей и регулярно забивая в этих встречах. Однако текущая форма «Нафтана» (три поражения подряд, 2.20 пропущенных за игру) и стабильность «Днепра» (1.00 пропущенных) указывают на то, что хозяева могут прервать эту серию. Домашняя поддержка и более высокая турнирная позиция должны помочь «Днепру» взять реванш.

Личные встречи
Побед - 5 (25%)
Ничьих - 3 (15%)
Побед - 12 (60%)
18
Забитых мячей
35
0.9
В среднем за матч
1.75
4:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
6 : 0
15.04.2011
Днепр
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
3 : 3
31.07.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
3 : 3
31.07.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
0 : 0
22.03.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
0 : 3
06.10.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Нафтан
2 : 1
18.05.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 1
18.08.2017
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
4 : 0
22.04.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
0 : 2
15.06.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
05.04.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 0
09.11.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
0 : 2
29.09.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
2 : 1
17.08.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Днепр
1 : 2
24.05.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 0
16.10.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Днепр
1 : 2
26.06.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
6 : 0
15.04.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Нафтан
1 : 2
06.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Днепр
1 : 0
13.06.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
5 : 0
14.04.2010
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Днепр
2 : 1
13.09.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
Нафтан
2 : 1
02.05.2009
Днепр
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
32
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
24
Илья Селезнев
ОП
50
Голден Мафвента
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
9
Вадим Яковлев
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
94
A. Voskoboynikov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Днепр
22
Nikita Sednev
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
4
S. Abrorov
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
22
Vladislav Fezhenko
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
3-1-2-1-3
77
Гущенко
15
Касараб
23
Дунаев
32
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
55
Краснов
88
Кириленко
37
Цепенков
66
Терещук
21
Карпицкий
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
42
Джон
5
Лебедев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
11
Пранович
10
Савицкий
9
Яковлев
94
89
Арутюнян
26
Юркевич
26
Юркевич
89
Арутюнян
8
Русак
5
Варганов
5
Варганов
8
Русак
88
Кириленко
29
Денисюк
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
99
Степаненко
99
Степаненко
21
Карпицкий
66
Терещук
10
Забелин
10
Забелин
66
Терещук
4
4
6
Адамович
22
22
6
Адамович
94
30
Айманов
30
Айманов
94
Остались в запасе
Днепр
Нафтан
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Вячеслав Геращенко

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Днепр Могилев» сумеет обыграть «Нафтан» с минимальным преимуществом в матче 16 тура Высшей лиги, используя свою надежную оборону и стабильную атаку. Хозяева находятся в лучшей форме и играют дома, тогда как гости, несмотря на историческое преимущество, переживают кризис и слишком много пропускают. Ставка на победу «Днепра» за 1.82 выглядит оправданной – могилевский клуб должен реализовать свое преимущество на «Спартаке». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Днепром Могилев» и «Нафтаном» состоится 31 июля 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Беларусь 5.

«Днепр Могилев» – «Нафтан»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

1.82
Победа «Днепра»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Нафтан Днепр
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