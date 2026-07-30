Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между «Днепром Могилев» и «Нафтаном» пройдет 31 июля 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева занимают 13-е место с 11 очками, но имеют матч в запасе и демонстрируют стабильную игру в атаке – 1.60 гола в среднем за последние пять матчей. Гости замыкают турнирную таблицу с шестью баллами, проиграли три последних встречи и пропускают в среднем 2.20 гола за игру, однако в личных встречах с «Днепром» они не проигрывают в семи из девяти последних матчей. Сможет ли «Нафтан» прервать свою неудачную серию и использовать историческое преимущество над соперником, или «Днепр Могилев» продолжит свою домашнюю серию и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Днепр Могилев» подходит к игре с более сбалансированными показателями: в последних пяти матчах команда забила восемь голов (1.60 в среднем) и пропустила пять (1.00 в среднем), при этом хозяева забивают в трех последних встречах и пропускают в четырех. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил пять мячей в 14 матчах, что говорит о стабильной реализации. Домашняя поддержка и более высокое место в таблице дают «Днепру» психологическое преимущество. Однако очная статистика тревожит: в последних девяти матчах с «Нафтаном» «Днепр» не может победить в семи случаях, что может создать дополнительные сложности. Тем не менее текущая форма «Нафтана» (три поражения подряд) и его слабая оборона позволяют хозяевам рассчитывать на успех.

«Нафтан» находится в тяжелом положении: команда проиграла три последних матча, пропускает в трех встречах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 2.20 гола. Однако в атаке гости действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за матч, и они забивают в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Игнат Пранович забил четыре мяча в 15 матчах, но команда в целом не может компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Днепром» «Нафтан» чувствует себя уверенно, имея серию без поражений в семи из девяти последних матчей, что может дать им психологическое преимущество. Однако их текущая форма и слабая оборона вряд ли позволят им добиться успеха на выезде.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Днепр Могилев» имеет более надежную оборону, стабильную атаку и играет дома, тогда как «Нафтан» много пропускает и находится в кризисе. Победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нафтан» имеет явное преимущество, не проигрывая «Днепру» в семи из девяти последних матчей и регулярно забивая в этих встречах. Однако текущая форма «Нафтана» (три поражения подряд, 2.20 пропущенных за игру) и стабильность «Днепра» (1.00 пропущенных) указывают на то, что хозяева могут прервать эту серию. Домашняя поддержка и более высокая турнирная позиция должны помочь «Днепру» взять реванш.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Днепр Могилев» сумеет обыграть «Нафтан» с минимальным преимуществом в матче 16 тура Высшей лиги, используя свою надежную оборону и стабильную атаку. Хозяева находятся в лучшей форме и играют дома, тогда как гости, несмотря на историческое преимущество, переживают кризис и слишком много пропускают. Ставка на победу «Днепра» за 1.82 выглядит оправданной – могилевский клуб должен реализовать свое преимущество на «Спартаке». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Днепром Могилев» и «Нафтаном» состоится 31 июля 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Беларусь 5.