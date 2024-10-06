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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Нафтан
Днепр - Нафтан: обзор матча 06 октября 2024
Днепр
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Нафтан
24'
M. Zhitnev (pen.)
76'
И. Пранович
88'
Р. Папарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Нафтан
88'
ГОЛ! 0:3!
Р. Папарига
Пас отдал
А. Лебедев
86'
Желтая карточка
Х. Бадоев
82'
Замена
А. Сучков
️️️️
А. Драбатович
77'
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Пранович
Пас отдал
Р. Папарига
Замена
N. Sobolev
️️️️
G. Feliciano
70'
Замена
G. Brito
️️️️
Д. Виговский
56'
Желтая карточка
Д. Виговский
55'
Желтая карточка
Ф. Юркевич
43'
24'
ГОЛ! 0:1!
M. Zhitnev (pen.)
Пас отдал
Х. Бадоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Днепр
30
Timur Filipenko
ВР
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-1-3-3
54
Генералов
26
Юркевич
23
Дунаев
22
Болтрушевич
21
Вершинин
90
55
Краснов
17
7
Клочков
8
Виговский
69
Капов
3-3-1-1-2
13
Харитонович
3
Кучинский
5
Лебедев
88
Драбатович
79
Бадоев
52
Кресс
23
Кингу
7
Колядко
11
Пранович
99
10
Папарига
8
Виговский
77
77
8
Виговский
90
11
11
90
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
88
Драбатович
17
Сучков
17
Сучков
88
Драбатович
Остались в запасе
Днепр
Нафтан
30
Timur Filipenko
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
30
Timur Filipenko
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Днепр - Нафтан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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