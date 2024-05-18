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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Днепр
Нафтан - Днепр: обзор матча 18 мая 2024
Нафтан
18.05.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
61'
М. Кингу
80'
Ф. Юркевич (АГ)
65'
Д. Донго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Днепр
90'
+3
Желтая карточка
И. Болтрушевич
Замена
А. Санников
️️️️
Д. Динга
90'
Замена
М. Калинченко
️️️️
А. Сучков
87'
84'
Замена
К. Капов
️️️️
Г. Вершинин
Замена
В. Марухин
️️️️
Р. Папарига
81'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
И. Пранович
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Юркевич
80'
73'
Замена
В. Степаненко
️️️️
И. Каргбо
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Донго
Пас отдал
А. Александрович
63'
Замена
Д. Донго
️️️️
М. Артюх
ГОЛ! 1:0!
М. Кингу
Пас отдал
Р. Папарига
61'
46'
Замена
А. Александрович
️️️️
Д. Анкудинов
Замена
М. Кингу
️️️️
А. Щадин
46'
46'
Замена
И. Болтрушевич
️️️️
С. Глебко
45'
+3
Желтая карточка
С. Глебко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
93
Данил Анкудинов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
29
Марат Калинченко
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
69
Красимир Капов
ПВ
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Харитонович
79
Бадоев
3
Кучинский
5
Лебедев
6
Динга
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
3-1-2-1-3
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
21
Вершинин
29
Амиан
17
Глебко
7
Клочков
93
Анкудинов
77
Каргбо
77
Артюх
17
Сучков
29
Калинченко
29
Калинченко
17
Сучков
92
Щадин
23
Кингу
23
Кингу
92
Щадин
6
Динга
44
Санников
44
Санников
6
Динга
11
Пранович
18
Некрасов
18
Некрасов
11
Пранович
10
Папарига
12
Марухин
12
Марухин
10
Папарига
77
Артюх
17
Донго
17
Донго
77
Артюх
77
Каргбо
99
Степаненко
99
Степаненко
77
Каргбо
17
Глебко
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
17
Глебко
93
Анкудинов
17
Александрович
17
Александрович
93
Анкудинов
21
Вершинин
69
Капов
69
Капов
21
Вершинин
Остались в запасе
Нафтан
Днепр
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
8
Даниил Виговский
АП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Остались в запасе
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
8
Даниил Виговский
АП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Нафтан - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
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