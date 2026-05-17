17.05.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-1-2-3-1
13
Харитонович
42
Джон
3
Костомаров
5
Лебедев
14
Федоренко
6
Адамович
20
Зайнивов
9
Яковлев
53
Гаджиев
11
Пранович
97
Чернявский
3-3-1-3
1
Веретынский
27
Чикида
18
Мельников
44
Луцевич
22
Лукашов
30
Лихтин
66
Агеев
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
6
Адамович
24
Селезнев
24
Селезнев
6
Адамович
11
Пранович
7
Гурбанов
7
Гурбанов
11
Пранович
53
Гаджиев
8
Латыхов
8
Латыхов
53
Гаджиев
Латыхов
25
25
Латыхов
66
Агеев
3
3
66
Агеев
27
Чикида
74
Сачковский
74
Сачковский
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
31
Соловей
10
Жердев
10
Жердев
31
Соловей
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
71
Александр Наумович
ВР
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
16
Денис Шелихов
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
3
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Славия-Мозырь», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»