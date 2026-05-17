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Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Славия-Мозырь», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Славия-Мозырь»