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  • «Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 14:50
Нафтан
17.05.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
80' И. Кухарчик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
30
Виталий Лихтин
ОП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
24
Илья Селезнев
ОП
70
Салиу Тиуне
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Харитонович
42
Джон
3
Костомаров
5
Лебедев
14
Федоренко
6
Адамович
20
Зайнивов
9
Яковлев
53
Гаджиев
11
Пранович
97
Чернявский
3-3-1-3
1
Веретынский
27
Чикида
18
Мельников
44
Луцевич
22
Лукашов
30
Лихтин
66
Агеев
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
6
Адамович
24
Селезнев
24
Селезнев
6
Адамович
11
Пранович
7
Гурбанов
7
Гурбанов
11
Пранович
53
Гаджиев
8
Латыхов
8
Латыхов
53
Гаджиев
Латыхов
25
25
Латыхов
66
Агеев
3
3
66
Агеев
27
Чикида
74
Сачковский
74
Сачковский
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
31
Соловей
10
Жердев
10
Жердев
31
Соловей
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
71
Александр Наумович
ВР
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
16
Денис Шелихов
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
3
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Славия-Мозырь», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Славия-Мозырь»

«Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Нафтан
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