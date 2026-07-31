31.07.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
3-1-2-1-3
77
Гущенко
15
Касараб
23
Дунаев
18
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
55
Краснов
88
Кириленко
37
Цепенков
66
Терещук
21
Карпицкий
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
42
Джон
5
Лебедев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
11
Пранович
10
Савицкий
9
Яковлев
94
89
Арутюнян
26
Юркевич
26
Юркевич
89
Арутюнян
8
Русак
5
Варганов
5
Варганов
8
Русак
88
Кириленко
29
Денисюк
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
99
Степаненко
99
Степаненко
21
Карпицкий
66
Терещук
10
Забелин
10
Забелин
66
Терещук
4
4
6
Адамович
22
22
6
Адамович
94
30
Айманов
30
Айманов
94
Остались в запасе
Днепр
Нафтан
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Днепр - Нафтан
3
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Нафтана», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»