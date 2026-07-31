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  • «Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

«Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

31 июля, 16:50
Днепр
31.07.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Нафтан
15' С. Русак 56' К. Кириленко (П) 73' К. Цепенков
27' В. Яковлев 63' М. Айманов 90+1' Г. Мафвента
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЛВ
24
Илья Селезнев
ОП
50
Голден Мафвента
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
94
A. Voskoboynikov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Днепр
22
Nikita Sednev
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
4
S. Abrorov
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
22
Vladislav Fezhenko
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
3-1-2-1-3
77
Гущенко
15
Касараб
23
Дунаев
18
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
55
Краснов
88
Кириленко
37
Цепенков
66
Терещук
21
Карпицкий
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
42
Джон
5
Лебедев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
11
Пранович
10
Савицкий
9
Яковлев
94
89
Арутюнян
26
Юркевич
26
Юркевич
89
Арутюнян
8
Русак
5
Варганов
5
Варганов
8
Русак
88
Кириленко
29
Денисюк
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
99
Степаненко
99
Степаненко
21
Карпицкий
66
Терещук
10
Забелин
10
Забелин
66
Терещук
4
4
6
Адамович
22
22
6
Адамович
94
30
Айманов
30
Айманов
94
Остались в запасе
Днепр
Нафтан
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Днепр - Нафтан
3
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Нафтана», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Нафтан»

«Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Днепр
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