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    Металлист - результаты

    Город Харьков
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт www.metalist.ua
    Стадион Авангард
    Тренер Олег Ратий
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    8 тур
    		30 ноября, среда 15:00 Динамо 3:0 Металлист
    15 тур
    		25 ноября, пятница 14:00 Черноморец 0:0 Металлист
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 13:00 Минай 1:0 Металлист
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 14:00 Металлист 0:1 Кривбасс
    12 тур
    		8 ноября, вторник 14:00 Металлист 0:0 Металлист 1925
    11 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Заря 3:2 Металлист
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Львов 1:1 Металлист
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Металлист 0:1 Днепр-1
    7 тур
    		15 октября, суббота 13:00 Металлист 3:2 Ворскла
    6 тур
    		7 октября, пятница 15:00 Верес 1:2 Металлист
    5 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Металлист 1:6 Шахтер
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Колос 1:0 Металлист
    3 тур
    		5 сентября, понедельник 15:00 Александрия 1:3 Металлист
    2 тур
    		29 августа, понедельник 13:00 Металлист 1:1 Ингулец
    1 тур
    		24 августа, среда 15:00 Рух 1:2 Металлист
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