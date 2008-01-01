Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|8 тур
|30 ноября, среда
|15:00
|Динамо
|3:0
|Металлист
|15 тур
|25 ноября, пятница
|14:00
|Черноморец
|0:0
|Металлист
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|13:00
|Минай
|1:0
|Металлист
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|14:00
|Металлист
|0:1
|Кривбасс
|12 тур
|8 ноября, вторник
|14:00
|Металлист
|0:0
|Металлист 1925
|11 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Заря
|3:2
|Металлист
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Львов
|1:1
|Металлист
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Металлист
|0:1
|Днепр-1
|7 тур
|15 октября, суббота
|13:00
|Металлист
|3:2
|Ворскла
|6 тур
|7 октября, пятница
|15:00
|Верес
|1:2
|Металлист
|5 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Металлист
|1:6
|Шахтер
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Колос
|1:0
|Металлист
|3 тур
|5 сентября, понедельник
|15:00
|Александрия
|1:3
|Металлист
|2 тур
|29 августа, понедельник
|13:00
|Металлист
|1:1
|Ингулец
|1 тур
|24 августа, среда
|15:00
|Рух
|1:2
|Металлист