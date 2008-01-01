Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
6
2
69
21
48
72
30
21
4
5
61
27
34
67
30
21
4
5
64
31
33
67
30
18
6
6
49
25
24
60
30
13
6
11
38
37
1
45
30
10
14
6
42
37
5
44
30
12
5
13
26
30
-4
41
30
10
6
14
23
36
-13
36
30
9
8
13
35
40
-5
35
30
8
9
13
22
33
-11
33
30
6
14
10
23
42
-19
32
30
7
11
12
31
37
-6
32
30
8
7
15
35
45
-10
31
30
8
7
15
22
34
-12
31
30
5
7
18
27
58
-31
22
30
3
4
23
18
52
-34
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
30
9
21
39
15
11
3
1
35
17
18
36
15
11
2
2
34
13
21
35
15
8
3
4
19
13
6
27
15
8
2
5
14
13
1
26
15
7
4
4
22
13
9
25
15
6
6
3
26
20
6
24
15
6
2
7
14
16
-2
20
15
4
7
4
19
15
4
19
15
5
2
8
10
15
-5
17
15
4
5
6
13
26
-13
17
15
3
5
7
10
17
-7
14
15
3
4
8
15
22
-7
13
15
2
5
8
14
31
-17
11
15
2
4
9
12
22
-10
10
15
2
2
11
10
26
-16
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
27
12
15
35
15
10
3
2
39
12
27
33
15
10
2
3
27
14
13
32
15
10
1
4
29
14
15
31
15
7
4
4
23
18
5
25
15
4
8
3
16
17
-1
20
15
5
4
6
12
16
-4
19
15
5
3
7
19
24
-5
18
15
5
3
7
20
23
-3
18
15
4
4
7
9
20
-11
16
15
2
9
4
10
16
-6
15
15
4
3
8
12
17
-5
15
15
3
5
7
12
19
-7
14
15
3
4
8
12
22
-10
13
15
3
2
10
13
27
-14
11
15
1
2
12
8
26
-18
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире