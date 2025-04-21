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Металлист - новости команды
Харьков
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://www.metalist.ua
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Фото
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег»
2016.09.19 10:15
4
Экс-владелец «Металлиста» создаст в Харькове новый клуб
2016.08.09 00:42
Украинец Зотько стал игроком «Валенсии»
2016.07.12 06:55
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Матч между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван из-за поведения болельщиков
2016.05.14 20:50
2
УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты
2016.05.08 21:22
1
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
УПЛ. «Динамо» одолело «Ворсклу», «Александрия» разгромно уступила «Днепру»
2016.04.24 21:34
«Металлист» может не сыграть в следующем сезоне УПЛ
2016.04.23 00:00
7
Эдмар не получал денег в «Металлисте», потому что зарплату забирал человек, подделавший его подпись
2016.04.22 00:15
1
Калиниченко: «Чтобы сражаться за титулы, «Спартаку» надо качественно усиливать состав»
2016.04.21 22:29
5
«Металлист» распустит первую команду из-за подозрения в договорных матчах
2016.04.18 16:17
УПЛ. «Олимпик» вдевятером обыграл «Говерлу» и другие результаты
2016.04.03 18:53
2
Луческу: «К сожалению, в чемпионате Украины появились тренировочные матчи»
2016.04.01 21:43
3
Калиниченко: «Жалко украинских ребят, выступающих в России»
2016.03.29 09:12
8
УПЛ. «Динамо» победило «Зарю» благодаря голу Мораеса
2016.03.20 22:20
УПЛ. «Днепр» разгромил «Шахтер», «Говерла» нанесла поражение «Металлисту»
2016.03.13 23:30
«Рубин» летом вернется к вопросу о приобретении Кристальдо
2016.03.08 00:59
Фото
Ткачук стал игроком «Атлетико»
2016.03.03 22:26
4
«Шахтер» отдал Худжамова в аренду в «Ильичевец»
2016.03.02 20:29
Не подошедший «Анжи» украинец может перейти в «Атлетико»
2016.02.28 06:19
1
Юрий Ткачук прибыл на просмотр в «Анжи»
2016.02.03 21:07
Девич: «На сегодняшний день российский чемпионат сильнее украинского»
2016.01.26 23:45
1
«Металлист» предложил игрокам подписать контракт, удерживающий их в клубе
2016.01.15 09:38
1
1
2
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