- 28 марта 2022
- 12:30 Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче 6
- 29 ноября 2019
- 19:24 Фото Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом 13
- 23 ноября 2018
- 23:58 Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте» 1
- 8 января 2017
- 10:44 Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
- 19 сентября 2016
- 10:15 Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег» 4
- 9 августа 2016
- 00:42 Экс-владелец «Металлиста» создаст в Харькове новый клуб
- 12 июля 2016
- 06:55 Украинец Зотько стал игроком «Валенсии»
- 8 июня 2016
- 09:58 «Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ 10
- 15 мая 2016
- 21:21 УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты 2
- 14 мая 2016
- 20:50 Матч между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван из-за поведения болельщиков 2
- 8 мая 2016
- 21:22 УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты 1
- 1 мая 2016
- 21:25 УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо» 5
- 24 апреля 2016
- 21:34 УПЛ. «Динамо» одолело «Ворсклу», «Александрия» разгромно уступила «Днепру»
- 23 апреля 2016
- 00:00 «Металлист» может не сыграть в следующем сезоне УПЛ 7
- 22 апреля 2016
- 00:15 Эдмар не получал денег в «Металлисте», потому что зарплату забирал человек, подделавший его подпись 1
- 21 апреля 2016
- 22:29 Калиниченко: «Чтобы сражаться за титулы, «Спартаку» надо качественно усиливать состав» 5
- 18 апреля 2016
- 16:17 «Металлист» распустит первую команду из-за подозрения в договорных матчах
- 3 апреля 2016
- 18:53 УПЛ. «Олимпик» вдевятером обыграл «Говерлу» и другие результаты 2
- 1 апреля 2016
- 21:43 Луческу: «К сожалению, в чемпионате Украины появились тренировочные матчи» 3