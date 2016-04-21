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  • Калиниченко: «Чтобы сражаться за титулы, «Спартаку» надо качественно усиливать состав»

Калиниченко: «Чтобы сражаться за титулы, «Спартаку» надо качественно усиливать состав»

21 апреля 2016, 22:29
5

Экс-полузащитник московского «Спартака», ныне тренер харьковского «Металлиста» Максим Калиниченко выразил мнение, что для борьбы за титулы красно-белым необходимо укреплять состав.

– «Спартак» снова задолго до финиша выбыл из чемпионской гонки. В чем проблема?

– Мое мнение не меняется – надо качественно усиливать состав. С тем подбором футболистов, который сейчас есть у «Спартака», особенно в защите, претендовать на что-то серьезное сложно. Не вижу, за счет чего «Спартак» в своем нынешнем составе может сражаться за титулы.

– После матча с «Зенитом» больше всех досталось именно обороне красно-белых.

– Проблемы в защите очевидны. И ладно бы их вскрывал только «Зенит», но их выявляет и «Кубань», при всем уважении к краснодарской команде. Но хоть в атаке в последнее время что-то начало проглядываться. В целом, понятно, в какой футбол хочет играть Аленичев. Но в обороне что творится… Даже не знаю, как назвать. Безобразие.

– В связи с не самыми удачными результатами «Спартака» Аленичеву припомнили фразу, сказанную им десять лет назад в адрес Александра Старкова, тогдашнего тренера красно-белых. Про тупик.

– Нельзя сравнивать эти ситуации. Аленичев стал взрослее, мудрее. Думаю, сейчас он не дал бы того интервью. Наверное. Но Дима – не тот человек, который жалеет о совершенных поступках. На тот момент он считал, что так будет правильно. И мы все его поддержали. Но видите, как получилось… Некрасиво. Поддержать-то поддержали, а закончилось все сами знаете как. И это на нашей совести, наверное.

– У Аленичева репутация принципиального человека. Но сейчас многие критикуют его за то, что не был тверд в вопросах формирования состава.

– Тот же Таски, на мой взгляд, не та фигура, которую надо было отстаивать. Это первое. Второе: когда игрока зовут в «Баварию», его отстаивать и не нужно. Необходимо просто пожать руку и сказать «спасибо». Другое дело, что на место Таски, конечно, требовалось взять другого футболиста. Это вопросы к селекционной службе и, наверное, к руководству. Необходимо приобрести, как минимум, четыре-пять новичков европейского уровня, чтобы претендовать на чемпионство. Людей уровня Промеса.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Металлист Калиниченко Максим
Комментарии (5)
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Samov@r
1461268743
Не ужели нельзя свергнуть Федуна
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Диктор
1461269105
Правильно все сказал.
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palych1974
1461288056
Калина - молодец!
Ответить
zeni
1461301313
Расформировать и.будет Вам счастья!!!! БУГА_ГА!
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vgarakh
1461311607
куда еще сильней.
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