Калиниченко: «Жалко украинских ребят, выступающих в России»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, который сейчас является тренером молодежной команды «Металлиста», отметил наличие политической подоплеки в невызове выступающих в России игроков в расположение сборной Украины.

«Политическая подоплека, конечно, есть, и ее не могло не возникнуть в данном случае. С одной стороны, жалко ребят, у которых возникли проблемы из-за выступлений в российском чемпионате. С другой – они понимали, куда шли и какие могут быть последствия.

В этой ситуации нет виноватых или правых. Такая жизнь сегодня», – считает Калиниченко.