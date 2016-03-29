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  • Калиниченко: «Жалко украинских ребят, выступающих в России»

Калиниченко: «Жалко украинских ребят, выступающих в России»

29 марта 2016, 09:12
8

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, который сейчас является тренером молодежной команды «Металлиста», отметил наличие политической подоплеки в невызове выступающих в России игроков в расположение сборной Украины.

«Политическая подоплека, конечно, есть, и ее не могло не возникнуть в данном случае. С одной стороны, жалко ребят, у которых возникли проблемы из-за выступлений в российском чемпионате. С другой – они понимали, куда шли и какие могут быть последствия.

В этой ситуации нет виноватых или правых. Такая жизнь сегодня», – считает Калиниченко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Украина Украина Металлист Калиниченко Максим
Комментарии (8)
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Black Giz
1459234020
Весна покажет кто где срал.
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jeremi.10
1459235844
"В этой ситуации нет виноватых или правых" - что за вздор! Те кто смешивает политику со спортом всегда виноватые!
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nemolod
1459237726
Интересно,что он скажет,когда завтра его самого обвинят в симпатиях к этим ребятам и выгонят из команды?
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карасевщинa
1459242398
пищевики бы молчали, жалеть надо если там играют ых
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neveldomha
1459243773
Уверен, что три миллиона украинцев, работающих в России, ровно также жалеют своих несчастных сограждан.
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