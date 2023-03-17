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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Александрия
Металлист - Александрия: обзор матча 17 марта 2023
Металлист
17.03.2023, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Александрия
90'
+4
Желтая карточка
Б. Кобзарь
Замена
М. Багачанский
️️️️
Е. Демченко
90'
+4
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
М. Прядун
88'
74'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
А. Кулаков
74'
Замена
В. Волошин
️️️️
Э. Мустафаев
Замена
С. Панасенко
️️️️
И. Чайковский
63'
63'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Н. Михайленко
63'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Калитвинцев
Желтая карточка
М. Прядун
61'
Желтая карточка
А. Ралюченко
57'
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Коркишко
46'
20'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Желтая карточка
А. Мизюк
17'
Желтая карточка
Д. Коркишко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Металлист
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
21
Максим Багачанский
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
28
Самуэль
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
3-1-2-2-2
96
Ермолов
2
Мизюк
31
Порох
47
Романюк
4
Чайковский
17
Демченко
6
Ралюченко
11
Картушов
10
Бойчук
7
Коркишко
9
Прядун
3-1-3-2-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
18
Логинов
91
Михайленко
45
Калитвинцев
9
Цуриков
75
Третьяков
6
Ковалец
95
Мустафаев
10
Кулаков
17
Демченко
21
Багачанский
21
Багачанский
17
Демченко
4
Чайковский
21
Панасенко
21
Панасенко
4
Чайковский
7
Коркишко
9
Наумец
9
Наумец
7
Коркишко
9
Прядун
88
Рязанцев
88
Рязанцев
9
Прядун
91
Михайленко
37
Рыбалка
37
Рыбалка
91
Михайленко
95
Мустафаев
15
Волошин
15
Волошин
95
Мустафаев
45
Калитвинцев
7
Кожушко
7
Кожушко
45
Калитвинцев
10
Кулаков
93
Кобзарь
93
Кобзарь
10
Кулаков
Остались в запасе
Металлист
Александрия
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ЦП
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Металлист - Александрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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