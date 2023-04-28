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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 28 апреля 2023
Металлист
28.04.2023, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
81'
М. Прядун
70'
А. Сирота
75'
В. Ванат
90+1'
К. Вивчаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Динамо К
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
К. Вивчаренко
Пас отдал
В. Буяльский
Желтая карточка
Е. Демченко
86'
82'
Желтая карточка
Э. Рамирес
ГОЛ! 1:2!
М. Прядун
Пас отдал
Е. Картушов
81'
78'
Замена
Д. Попов
️️️️
М. Дячук
77'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
77'
Замена
С. Диалло
️️️️
Бенито
75'
ГОЛ! 0:2!
В. Ванат
Пас отдал
В. Кабаев
Замена
В. Наумец
️️️️
Б. Бойчук
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Сирота
Пас отдал
А. Андриевский
Замена
М. Багачанский
️️️️
С. Панасенко
60'
Красная карточка
Ю. Романюк
49'
47'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
46'
Замена
️️️️
Н. Волошин
Замена
Б. Бойчук
️️️️
И. Чайковский
46'
Желтая карточка
М. Прядун
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
10
Богдан Бойчук
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
4-1-3-1-1
96
Ермолов
3
Корраль
3
Малумандсоко
31
Порох
47
Романюк
4
Чайковский
21
Панасенко
17
Демченко
6
Ралюченко
11
Картушов
9
Прядун
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
16
Дячук
34
Сирота
2
Вивчаренко
18
Андриевский
8
Сидорчук
29
Буяльский
9
Волошин
22
Бенито
19
Ванат
21
Панасенко
21
Багачанский
21
Багачанский
21
Панасенко
Бойчук
9
Наумец
9
Наумец
Бойчук
4
Чайковский
10
Бойчук
10
Бойчук
4
Чайковский
16
Дячук
4
Попов
4
Попов
16
Дячук
22
Бенито
14
Диалло
14
Диалло
22
Бенито
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Динамо К
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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