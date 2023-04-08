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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 08 апреля 2023
Шахтер
08.04.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
64'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Металлист
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Г. Судаков
90'
+2
70'
Замена
С. Панасенко
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Г. Судаков
64'
63'
Замена
В. Наумец
️️️️
Е. Картушов
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
61'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Д. Крыськив
61'
Желтая карточка
В. Бондарь
55'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Н. Джурасек
41'
33'
Желтая карточка
А. Ралюченко
Желтая карточка
Т. Степаненко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
3
Роберто Корраль
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Хусрав Тоиров
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Металлист
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
69
Дмитрий Шамич
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
30
Джурасек
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
14
Сикан
3-1-2-2-2
96
Ермолов
47
Романюк
31
Порох
2
Мизюк
4
Чайковский
6
Ралюченко
17
Демченко
10
Бойчук
11
Картушов
9
Прядун
3
Корраль
30
Джурасек
27
Очеретко
27
Очеретко
30
Джурасек
10
Судаков
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Судаков
8
Крыськив
12
Топалов
12
Топалов
8
Крыськив
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
4
Чайковский
21
Панасенко
21
Панасенко
4
Чайковский
11
Картушов
9
Наумец
9
Наумец
11
Картушов
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЦП
19
Кевин Келси
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
69
Дмитрий Шамич
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЦП
19
Кевин Келси
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
69
Дмитрий Шамич
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Шахтер - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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