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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Металлист
Днепр-1 - Металлист: обзор матча 03 мая 2023
Днепр-1
03.05.2023, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
5 : 0
Завершен
Металлист
33'
Пеглоу
40'
Пеглоу
43'
А. Гуцуляк
76'
Е. Подлепенец
90+4'
Пеглоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Металлист
ГОЛ! 5:0!
Пеглоу
Пас отдал
А. Довбик
90'
+4
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Хайнер
79'
ГОЛ! 4:0!
Е. Подлепенец
76'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
А. Гуцуляк
63'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Пихаленок
63'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Р. Матаррита
59'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
И. Когут
59'
46'
Замена
А. Мизюк
️️️️
М. Прядун
46'
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
Д. Шамич
ГОЛ! 3:0!
А. Гуцуляк
Пас отдал
Пеглоу
43'
ГОЛ! 2:0!
Пеглоу
40'
35'
Замена
Самуэль
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 1:0!
Пеглоу
Пас отдал
И. Когут
33'
14'
Желтая карточка
М. Прядун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Металлист
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
69
Дмитрий Шамич
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Металлист
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
17
Егор Демченко
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
3-1-3-2-1
25
Рыбак
22
Матаррита
3
Адамюк
2
Хайнер
5
Сарапий
25
Когут
6
Танковский
8
Пихаленок
7
Пеглоу
11
Гуцуляк
9
Довбик
2-1-2-3-2
12
Костик
5
Николишин
3
Малумандсоко
4
Чайковский
6
Ралюченко
21
Панасенко
69
Шамич
21
Багачанский
9
Наумец
70
Чидомере
9
Прядун
2
Хайнер
7
Лучкевич
7
Лучкевич
2
Хайнер
25
Когут
15
Рубчинский
15
Рубчинский
25
Когут
8
Пихаленок
34
Танчик
34
Танчик
8
Пихаленок
22
Матаррита
7
Назаренко
7
Назаренко
22
Матаррита
11
Гуцуляк
12
Подлепенец
12
Подлепенец
11
Гуцуляк
9
Прядун
2
Мизюк
2
Мизюк
9
Прядун
4
Чайковский
28
Самуэль
28
Самуэль
4
Чайковский
69
Шамич
88
Рязанцев
88
Рязанцев
69
Шамич
Остались в запасе
Днепр-1
Металлист
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Остались в запасе
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Днепр-1 - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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