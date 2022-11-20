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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Металлист
Минай - Металлист: обзор матча 20 ноября 2022
Минай
20.11.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
87'
О. Вишневский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Металлист
Желтая карточка
Д. Колесник
90'
+5
Замена
Д. Касимов
️️️️
Н. Воробчак
90'
+3
Желтая карточка
Н. Воробчак
90'
+2
Замена
В. Рогозинский
️️️️
И. Трубочкин
90'
+2
Замена
А. Байдал
️️️️
О. Вишневский
88'
ГОЛ! 1:0!
О. Вишневский
87'
Замена
Д. Колесник
️️️️
Э. Гулиев
78'
56'
Желтая карточка
Е. Клименчук
19'
Замена
Д. Кныш
️️️️
Д. Коркишко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Металлист
22
Егор Клименчук
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
21
Руслан Паламарь
АП
9
Дмитрий Касимов
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Металлист
21
Сергей Панасенко
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
3-1-2-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
25
Горин
3
Трубочкин
44
Витенчук
23
Гулиев
99
Хахлев
9
Твердохлеб
17
Воробчак
7
Вишневский
2-1-2
22
Клименчук
18
Каплиенко
11
Картушов
12
Костик
7
Коркишко
3
Трубочкин
78
Рогозинский
78
Рогозинский
3
Трубочкин
7
Вишневский
80
Байдал
80
Байдал
7
Вишневский
17
Воробчак
9
Касимов
9
Касимов
17
Воробчак
23
Гулиев
9
Колесник
9
Колесник
23
Гулиев
7
Коркишко
14
Кныш
14
Кныш
7
Коркишко
Остались в запасе
Минай
Металлист
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
21
Сергей Панасенко
ЦП
23
Мирослав Зновенко
ЦФ
Статистика матча Минай - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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