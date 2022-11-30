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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 30 ноября 2022
Динамо К
30.11.2022, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Металлист
20'
В. Буяльский
29'
В. Ванат
77'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Металлист
Замена
Н. Кравченко
️️️️
Т. Кедзиора
78'
Замена
К. Паррис
️️️️
В. Шепелев
78'
ГОЛ! 3:0!
В. Цыганков
Пас отдал
Т. Кедзиора
77'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Лонвейк
72'
Замена
В. Кулач
️️️️
В. Ванат
66'
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
46'
Желтая карточка
С. Сидорчук
42'
ГОЛ! 2:0!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
20'
19'
Желтая карточка
В. Танковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
12
Орест Костик
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Металлист
23
Мирослав Зновенко
ВР
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
4-4-1-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
8
Сидорчук
21
Лонвейк
29
Буяльский
19
Шепелев
11
Цыганков
19
Ванат
2-1-2
12
Костик
22
Клименчук
18
Каплиенко
6
Танковский
14
Кныш
11
Картушов
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
94
Кедзиора
4
Кравченко
4
Кравченко
94
Кедзиора
21
Лонвейк
18
Андриевский
18
Андриевский
21
Лонвейк
19
Шепелев
11
Паррис
11
Паррис
19
Шепелев
19
Ванат
10
Кулач
10
Кулач
19
Ванат
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Мирослав Зновенко
ВР
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
23
Мирослав Зновенко
ВР
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Металлист
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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