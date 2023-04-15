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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Верес
Металлист - Верес: обзор матча 15 апреля 2023
Металлист
15.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
5 : 5
Завершен
Верес
6'
Е. Картушов
10'
Б. Порох
25'
М. Прядун
38'
Б. Бойчук
82'
В. Наумец
18'
А. Близниченко (П)
23'
В. Шарай
55'
В. Шарай
59'
А. Близниченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Верес
88'
Желтая карточка
Р. Гагун
87'
Желтая карточка
В. Дахновский
ГОЛ! 5:4!
В. Наумец
82'
79'
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
76'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
Замена
Е. Демченко
️️️️
Е. Картушов
74'
Замена
В. Наумец
️️️️
С. Панасенко
65'
61'
Желтая карточка
Б. Когут
59'
ГОЛ с пенальти! 4:4!
А. Близниченко
55'
ГОЛ! 4:3!
В. Шарай
Пас отдал
Д. Кльоц
Желтая карточка
И. Чайковский
50'
Замена
И. Чайковский
️️️️
А. Чидомере
46'
Желтая карточка
Ю. Романюк
40'
ГОЛ! 4:2!
Б. Бойчук
38'
ГОЛ! 3:2!
М. Прядун
25'
23'
ГОЛ! 2:2!
В. Шарай
Пас отдал
А. Близниченко
18'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Близниченко
Желтая карточка
А. Мизюк
17'
ГОЛ! 2:0!
Б. Порох
10'
ГОЛ! 1:0!
Е. Картушов
Пас отдал
Ю. Романюк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Металлист
12
Орест Костик
ВР
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Егор Демченко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
4-2-2-2
96
Ермолов
3
Корраль
2
Мизюк
31
Порох
47
Романюк
6
Ралюченко
21
Панасенко
11
Картушов
10
Бойчук
70
Чидомере
9
Прядун
4-3-2-1
47
Когут
2
Гагун
5
Курко
3
Вовченко
19
Хондак
8
Кльоц
77
Шарай
11
Пасич
7
Близниченко
77
Шарай
89
Гайдучик
70
Чидомере
4
Чайковский
4
Чайковский
70
Чидомере
11
Картушов
17
Демченко
17
Демченко
11
Картушов
21
Панасенко
9
Наумец
9
Наумец
21
Панасенко
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
Остались в запасе
Металлист
Верес
12
Орест Костик
ВР
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Металлист - Верес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
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