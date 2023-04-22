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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 22 апреля 2023
Ворскла
22.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Металлист
26'
Т. Сефери (П)
45+1'
Т. Сефери (П)
45+3'
Ф. Родригес
9'
Б. Бойчук (П)
82'
Ю. Романюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Металлист
Желтая карточка
Ф. Родригес
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Ралюченко
82'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Романюк
Желтая карточка
Р. Лопес
79'
72'
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
Е. Картушов
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Челядин
67'
55'
Желтая карточка
Б. Бойчук
46'
Замена
С. Панасенко
️️️️
А. Чидомере
46'
Замена
М. Багачанский
️️️️
Е. Демченко
ГОЛ! 3:1!
Ф. Родригес
Пас отдал
А. Скляр
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Сефери
45'
+1
45'
Желтая карточка
Е. Демченко
Пенальти не реализован!
Т. Сефери
30'
26'
Желтая карточка
А. Мизюк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Сефери
26'
18'
Желтая карточка
Б. Порох
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бойчук
Желтая карточка
П. Исенко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Егор Демченко
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
17
Владимир Чеснаков
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Металлист
12
Орест Костик
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
69
Дмитрий Шамич
ПВ
4-2-2-1-1
77
Исенко
3
Кравец
18
Павлюк
95
Родригес
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
16
Олейник
17
Сефери
3-2-3-2
96
Ермолов
47
Романюк
31
Порох
2
Мизюк
17
Демченко
6
Ралюченко
10
Бойчук
11
Картушов
9
Наумец
70
Чидомере
9
Прядун
38
Челядин
22
Лопес
22
Лопес
38
Челядин
70
Чидомере
21
Панасенко
21
Панасенко
70
Чидомере
17
Демченко
21
Багачанский
21
Багачанский
17
Демченко
11
Картушов
88
Рязанцев
88
Рязанцев
11
Картушов
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
17
Владимир Чеснаков
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
14
Ибраим Кане
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
12
Орест Костик
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
69
Дмитрий Шамич
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
17
Владимир Чеснаков
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
14
Ибраим Кане
ЛВ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
69
Дмитрий Шамич
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ворскла - Металлист
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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