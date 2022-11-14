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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Кривбасс
Металлист - Кривбасс: обзор матча 14 ноября 2022
Металлист
14.11.2022, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
73'
Н. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Кривбасс
90'
+2
Замена
Н. Татарков
️️️️
Р. Капич
90'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Р. Дебелко
Желтая карточка
В. Танковский
86'
73'
ГОЛ! 0:1!
Н. Волошин
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Е. Клименчук
72'
Замена
Д. Кныш
️️️️
С. Панасенко
62'
51'
Желтая карточка
Д. Ловрич
Замена
Е. Демченко
️️️️
И. Чайковский
50'
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
46'
Замена
И. Зотько
️️️️
Т. Стецков
15'
Желтая карточка
В. Якимец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
12
Орест Костик
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
45
Владимир Якимец
ЛЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
23
Александр Рыбка
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
17
Егор Демченко
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
69
Дмитрий Шамич
ПВ
14
Данил Кныш
ПВ
Кривбасс
13
Иван Зотько
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
22
Денис Шевченко
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Костик
22
Клименчук
2
Мизюк
31
Порох
47
Романюк
4
Чайковский
6
Танковский
21
Панасенко
11
Картушов
12
Подлепенец
9
Прядун
4-2-3-1
29
Сарнавский
55
Стецков
25
Дибанго
25
Ловрич
45
Якимец
10
Капич
44
Банада
9
Волошин
10
Хомченовский
7
Микитишин
27
Дебелко
22
Клименчук
18
Каплиенко
18
Каплиенко
22
Клименчук
21
Панасенко
14
Кныш
14
Кныш
21
Панасенко
4
Чайковский
17
Демченко
17
Демченко
4
Чайковский
55
Стецков
13
Зотько
13
Зотько
55
Стецков
10
Капич
11
Татарков
11
Татарков
10
Капич
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
27
Дебелко
9
Устименко
9
Устименко
27
Дебелко
Остались в запасе
Металлист
Кривбасс
23
Александр Рыбка
ВР
88
Евгений Рязанцев
ПВ
69
Дмитрий Шамич
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
88
Евгений Рязанцев
ПВ
69
Дмитрий Шамич
ПВ
Остались в запасе
22
Денис Шевченко
ПВ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлист - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Стадион:
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