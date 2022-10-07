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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Металлист
Верес - Металлист: обзор матча 07 октября 2022
Верес
07.10.2022, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Верес - Металлист
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
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«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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