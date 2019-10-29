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19.02.2017 02:35Главное футбольное веселье в субботу происходило в Кубке Англии, где почти любители обыграли клуб Премьер-лиги благодаря автоматической системе определения гола. Еще одна команда вообще выбила из турнира действующего чемпиона Англии. «Бомбардир» рассказывает о пенсионерах на поле и других важных вещах самой удивительной стадии английского кубкового соревнования.4
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30.01.2017 14:40Названия этих команд знакомы лишь любителям футбольных менеджеров, да и то не всем. «Линкольн» и «Саттон» выбрались в число лучших 16 клубов страны. «Бомбардир» рассказывает, что это за пришельцы на столь поздней стадии Кубка.3