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    30-летний болельщик вывел игроков на матч вместе с детьми. Это его подарок на свадьбу


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    Голосов: 7
    10.03.2019 11:22
    А еще он был в ботах телепузика.

    Трудно болеть за «Линкольн». Наивысшее достижение клуба – пятое место в Чемпионшипе. Но это было в 1902 году, так что многие поколения болельщиков команды просто не знают, как радоваться за команду, которая играет на таком уровне. В этом сезоне во второй лиге «Линкольн» гремит громче обычного. Клуб уже забрался на первую строчку и претендует на прямой выход в первую лигу. Правда, у «Бери», отстающего от первого месте всего на два очка, игра в запасе, но это не очень-то расстраивает болельщиков «Линкольна».

    Кстати, они у клуба очень веселые. В начале февраля болельщики «Линкольна» пронесли на игру с «Ноттс Каунти» надувные члены – так они потроллили владельца соперника Алана Харди, который случайно опубликовал фото своего полового органа в твиттере. Через пару дней после неудачного поста Харди объявил о продаже «Ноттс», сказав, что это решение не связано с фотографией.

    Перед поединком с «Йовилом» несколько фанатов «Линкольна» организовали еще одну интересную акцию.

    30-летний болельщик Алекс Ньюболд устраивал вечеринку, связанную с его предстоящей свадьбой (Ньюболд, актер детского театра, в августе женится на агенте по недвижимости Лорен Мартин). И друзья Алекса приготовили ему милый сюрприз. Во-первых, затащили его на игру любимого клуба и перед стадионом подарили футболку с 30 номером и надписью «Жених».

    Во-вторых, перед матчем компанию встретил сотрудник «Линкольна». Он забрал Ньюболда с собой, отдал ему сумку с вещами (там были шорты, гетры и забавные ботинки, в которых он недавно играл телепузика Дипси в постановке) и отвел его в подтрибунное помещение.

    Через несколько минут Ньюболд и несколько детей вывели футболистов «Линкольна» на игру. Алекс шел первый. После матча он дал забавное интервью: «Когда мне сказали, что я выведу капитана Джейсона Шеккела, я не поверил. Мне же 30, я слишком большой для этого. Но потом эти сумасшедшие [речь о друзьях Алекса] все же познакомили меня с администратором команды. Это прикольные ощущения, да. Судья смеялся надо мной в подтрибунном помещении и говорил, что не выпустит меня на поле в таких ботинках. Я уговорил его, пообещав, что не возьму Шеккела за руку – кажется, ему было бы неловко, если бы я сделал это. Было круто! В 15 лет я выбежал на поле во время перерыва и попинал мяч. В 30 я ненадолго стал талисманом команды».

    После матча Алекс показал памятную футболку.

    А это Алекс стоит в смешных ботах в толпе детей.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Lincoln City Foundation
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 12 марта 2019, 14:17

      Всем бы командам поучиться такой работе с болельщиками)

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 марта 2019, 17:41

      Молодцы, веселятся по-доброму)))

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      Рейтинг: +178

      spamo77 10 марта 2019, 12:49

      что не так с ботами, как по мне ни капли не смешные

      1
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