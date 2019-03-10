30-летний болельщик вывел игроков на матч вместе с детьми. Это его подарок на свадьбу

А еще он был в ботах телепузика.

Трудно болеть за «Линкольн». Наивысшее достижение клуба – пятое место в Чемпионшипе. Но это было в 1902 году, так что многие поколения болельщиков команды просто не знают, как радоваться за команду, которая играет на таком уровне. В этом сезоне во второй лиге «Линкольн» гремит громче обычного. Клуб уже забрался на первую строчку и претендует на прямой выход в первую лигу. Правда, у «Бери», отстающего от первого месте всего на два очка, игра в запасе, но это не очень-то расстраивает болельщиков «Линкольна».

Кстати, они у клуба очень веселые. В начале февраля болельщики «Линкольна» пронесли на игру с «Ноттс Каунти» надувные члены – так они потроллили владельца соперника Алана Харди, который случайно опубликовал фото своего полового органа в твиттере. Через пару дней после неудачного поста Харди объявил о продаже «Ноттс», сказав, что это решение не связано с фотографией.

Перед поединком с «Йовилом» несколько фанатов «Линкольна» организовали еще одну интересную акцию.

30-летний болельщик Алекс Ньюболд устраивал вечеринку, связанную с его предстоящей свадьбой (Ньюболд, актер детского театра, в августе женится на агенте по недвижимости Лорен Мартин). И друзья Алекса приготовили ему милый сюрприз. Во-первых, затащили его на игру любимого клуба и перед стадионом подарили футболку с 30 номером и надписью «Жених».

Во-вторых, перед матчем компанию встретил сотрудник «Линкольна». Он забрал Ньюболда с собой, отдал ему сумку с вещами (там были шорты, гетры и забавные ботинки, в которых он недавно играл телепузика Дипси в постановке) и отвел его в подтрибунное помещение.

twit text — Lincoln City Foundation (@LCFCFoundation) 8 марта 2019 г.

Через несколько минут Ньюболд и несколько детей вывели футболистов «Линкольна» на игру. Алекс шел первый. После матча он дал забавное интервью: «Когда мне сказали, что я выведу капитана Джейсона Шеккела, я не поверил. Мне же 30, я слишком большой для этого. Но потом эти сумасшедшие [речь о друзьях Алекса] все же познакомили меня с администратором команды. Это прикольные ощущения, да. Судья смеялся надо мной в подтрибунном помещении и говорил, что не выпустит меня на поле в таких ботинках. Я уговорил его, пообещав, что не возьму Шеккела за руку – кажется, ему было бы неловко, если бы я сделал это. Было круто! В 15 лет я выбежал на поле во время перерыва и попинал мяч. В 30 я ненадолго стал талисманом команды».

После матча Алекс показал памятную футболку.

twit text — Alex Newbold (@alexnewbold) 9 марта 2019 г.

А это Алекс стоит в смешных ботах в толпе детей.

twit text — Lincoln City Foundation (@LCFCFoundation) 8 марта 2019 г.

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