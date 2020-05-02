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10.08.2017 23:05«Уже сейчас в США на матчи ходит гораздо больше зрителей, чем в России». Как изнутри выглядит футбол в АмерикеСергей Беседин побывал на матче в Лос-Анджелесе и увидел, как благодаря украинским фанатам, английским звездам и мексиканским вкусам развивается самая прогрессирующая лига мира.33
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21.04.2017 00:35За 20 лет существования «Лос-Анджелес Гэлакси» поменял соккер, выиграл Лигу чемпионов и научился зарабатывать деньги. «Бомбардир» рассказывает о команде, с которой у всех нас ассоциируется футбол Америки.4
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09.04.2017 21:00Агент Шатова обвинил Луческу в нытье. «Спартак» оторвался от «Зенита» на восемь очков. Дайджест событий дняГризманн не отрицает, что может перейти в «Реал». Тарасов в негативном ключе высказался о социальных сетях. «Спартак» обыграл «Уфу» и упрочил лидерство. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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01.02.2017 14:00«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметилиПока развивались события в сделках по Ивановичу, Траоре и Габбьядини, в Европе произошло много других интересных переходов. «Бомбардир» рассказывает о трансферах, которые вы могли пропустить.4
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09.09.2016 14:30Донован отказался от завершения карьеры после радостных шуток Стивена Джеррарда о том, как он благодарен американцу за то, что тот повесил бутсы на гвоздь. Легенда МЛС возвращается в «Лос-Анджелес Гэлакси» спустя два года, которые он провел на пенсии.4
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26.02.2016 23:28Моуринью может стать тренером сборной Англии. «Лацио» хочет приобрести Дзюбу. «Манчестер Юнайтед» потратит 60 миллионов евро на Ренату Санчеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2