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    Лэндон Донован решил возобновить карьеру из-за шуток Джеррарда


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    Голосов: 3
    09.09.2016 14:30
    Донован отказался от завершения карьеры после радостных шуток Стивена Джеррарда о том, как он благодарен американцу за то, что тот повесил бутсы на гвоздь. Легенда МЛС возвращается в «Лос-Анджелес Гэлакси» спустя два года, которые он провел на пенсии.

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард снял очередное мимимишное видео. На этот раз он едет в машине с маленьким ребенком и обсуждает английский футбол. Правда, малыш оказался болельщиком «Лестера», что вызвало явное возмущение Джеррарда: «Лестер»? Серьезно? Ты болеешь за эту хрень?».

    Ребенок решил сменить тему и спросил у Джеррарда, правда ли, что Лэндон Донован решил возобновить свою карьеру.

    «Не, – ответил футболист. – Потому что, если он вернется, то он возьмет мою футболку, и тогда я не смогу играть. Я и начал играть тогда, когда Донован завершил карьеру. Был очень рад тому, что он ушел на пенсию. Поэтому, если он вернется, мне больше не будут платить. А я не хочу сидеть в запасе».

    И сразу после того, как это видео было опубликовано на сайте «Лос-Анджелес Гэлакси», Лэндон Донован официально объявил о том, что решил возобновить свою карьеру после двухлетнего перерыва. А сыграть он сможет уже в эти выходные. Согласитесь, не так сложно выйти играть после двухлетнего перерыва в лиге, которая как раз и предназначена для игроков пенсионного возраста.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: liverpoolecho.co.uk
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -46

      kurskih 9 сентября 2016, 14:45

      Оригинальный способ известить о своём возвращении, браво!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 9 сентября 2016, 14:45

      Донован СтивиДжи не заменит однозначно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > SandersMax 17 сентября 2016, 23:41

      С чего ты взял?он моложе,и если он наберёт форму хоть на 50%,лавка стиви обеспечена,друг друга на заменках будут менять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      DenMih 9 сентября 2016, 14:43

      Стиви крут!!!

      1
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