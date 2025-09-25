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Краснодар-2
Новости
Краснодар-2 - новости команды
Краснодар
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Сайт:
http://fckrasnodar.ru/
Тренер:
Илья Валиев
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Результаты
Расписание
Таблица
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Фото
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Фото
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Фото
Форвард «Краснодара» перешел в клуб из Казахстана
2025.02.28 10:07
1
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
2024.11.17 19:59
1
«Краснодар-2» прекратит существование
2024.11.13 13:30
2
«Краснодар-2» вылетел в низший профессиональный дивизион, несмотря на помощь голеадора ЧМ-2018
2024.11.02 22:24
3
Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге
2024.10.12 17:36
«Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
2024.09.28 19:37
«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:52
«Краснодар-2» – «Динамо»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
2024.09.13 14:12
Писарев уволен из «Краснодара-2»
2024.04.26 13:00
2
Писарева дисквалифицировали на четыре матча
2024.04.24 17:29
Журналист рассказал о недовольстве Галицкого работой Писарева
2024.04.11 10:27
2
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
2023.10.25 22:46
1
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
2023.10.25 19:20
6
Фото
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
2023.08.11 14:59
5
Фото
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
2023.07.05 12:38
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
2023.06.03 16:16
3
«Краснодару-2» грозит закрытие в случае вылета из Первой лиги
2023.02.09 00:11
Гаранин рассказал о предложении Галицкого работать в системе «Краснодара»
2023.01.12 08:08
Сторожук покинул «Краснодар» и возглавил «Краснодар-2» (Сергей Ильев)
2023.01.04 00:11
Гаранин: «Был интерес от «Рубина», общался с Галицким. Но сейчас склоняюсь к другому варианту»
2022.12.06 11:33
1
«Краснодар» еще не нашел главного тренера. Сторожук возглавит вторую команду («РБ Спорт»)
2022.12.05 19:48
Галицкий обращался в ФНЛ по вопросу борьбы с договорными матчами
2022.11.18 19:29
Слуцкий назвал статистические показатели, по которым «Рубин» лидирует в Первой лиге
2022.10.17 10:29
1
Первая лига. «Рубин» забил пять голов «Краснодару-2»
2022.10.16 17:57
1
«Арбитр был сильно предвзят. Может, на ставках играет». Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Краснодар-2»
2022.09.19 13:35
2
1
2
3
4
5
Главные новости
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