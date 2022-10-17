Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Слуцкий назвал статистические показатели, по которым «Рубин» лидирует в Первой лиге

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после победы над «Краснодаром-2» (5:2) в 14-м туре Первой лиги.

    – К сожалению, не можем мы без ложки дегтя. Все, что касается атакующих действий, все на пять с плюсом. Все-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество.

    Все, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов... Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях – были эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.

    – Это самый результативный матч в сезоне у вашей команды. За счет чего прорвало?

    – Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И все статистические показатели у нас – xG, входы в штрафную, количество ударов – по всем этим показателям мы являемся лидерами в лиге.

    Просто где-то не хватало реализации, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой.

    – Вы в Хабаровске говорили, что «Рубин» не превосходит по качеству состава конкурентов по Первой лиге. Сегодняшний матч – не показатель того, что «Рубин» на голову сильнее многих команд?

    – Я не говорил, что «Рубин» не превосходит. Я говорил, что мы не являемся командой принципиально иного уровня.

    Потому что многие футболисты в нашей команде – игроки, которые играли в ФНЛ или в клубах низа Премьер-лиги. Я именно это имел ввиду.

    Новости по теме
    Слуцкий: «У «Рубина» сильный состав? Мы что, Мбаппе купили?» 3
    Селюк: «Ротенберг готов прийти на пост спортивного директора «Локомотива» и улучшить результаты» 1
    Агент Селюк: «Надеюсь, Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива». Кто, если не он?» 2
    Источник: сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11