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  • Слуцкий назвал статистические показатели, по которым «Рубин» лидирует в Первой лиге

Слуцкий назвал статистические показатели, по которым «Рубин» лидирует в Первой лиге

17 октября 2022, 10:29
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после победы над «Краснодаром-2» (5:2) в 14-м туре Первой лиги.

– К сожалению, не можем мы без ложки дегтя. Все, что касается атакующих действий, все на пять с плюсом. Все-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество.

Все, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов... Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях – были эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.

– Это самый результативный матч в сезоне у вашей команды. За счет чего прорвало?

– Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И все статистические показатели у нас – xG, входы в штрафную, количество ударов – по всем этим показателям мы являемся лидерами в лиге.

Просто где-то не хватало реализации, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой.

– Вы в Хабаровске говорили, что «Рубин» не превосходит по качеству состава конкурентов по Первой лиге. Сегодняшний матч – не показатель того, что «Рубин» на голову сильнее многих команд?

– Я не говорил, что «Рубин» не превосходит. Я говорил, что мы не являемся командой принципиально иного уровня.

Потому что многие футболисты в нашей команде – игроки, которые играли в ФНЛ или в клубах низа Премьер-лиги. Я именно это имел ввиду.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Первая лига Рубин Краснодар-2 Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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нейтральныйкакникто
1666501115
После победы , Лёню опять , понесло, "какие мы крутые"......Так же как и после поражений несёт , но в другую сторону, "судьи козлы".....
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