Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»

Бывший спартаковец Николай Писарев убежден, что в клубе конфликт.

– Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка. Согласны?

– Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно – не знаю.

– В сборной вы наверняка общались и с Александром Соболевым, у которого напряженные отношения с Гильермо Абаскалем, и с Георгием Джикией, который перестал попадать в состав.

– Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально – каждый хочет играть. Определенные проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть. Но за состав и результат отвечает тренер – с него и спрос.