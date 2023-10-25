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    Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Николай Писарев убежден, что в клубе конфликт.

    – Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка. Согласны?

    – Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно – не знаю.

    – В сборной вы наверняка общались и с Александром Соболевым, у которого напряженные отношения с Гильермо Абаскалем, и с Георгием Джикией, который перестал попадать в состав.

    – Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально – каждый хочет играть. Определенные проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть. Но за состав и результат отвечает тренер – с него и спрос.

    • В последнем матче «Спартак» дома победил «Пари НН» (2:0).
    • Впереди игра 13-го тура РПЛ против «Факела» (28 октября).
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 19:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1833

      rac531 26 октября, 11:12

      едотов выгнал из клуба футболиста, за высказывания его агента)
      Конечно, вся "журналистская" шелопунь этого не заметила)
      Личка, поругавшись с Макаровым, не допускал его до тренировок) Конечно же тишина)

      Соболев, обосравшись от страха в связи с предстоящей очной встречей с Роша, весь матч бегал за судьей, чтобы тот показал ему желтую карточку)
      Но в том, что Соболев ТРУС, но виноват, конечно, Абаскаль)

      0
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      Рейтинг: +334

      Марк Аврелий! 25 октября, 20:22

      Абаскаль ждет когда его уволят с выплатой компенсации. Вот и организует конфликты

      0
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      Рейтинг: +781

      timon2401 > Марк Аврелий! 25 октября, 21:15

      неустойка 1,5млн и зарплата 1.5млн..Абаскаль не так уж и востребован в Европе и наврядли за ним очередь. Поэтому не думаю что он прям грезит свалить побыстрее. А вот Соболев не отличается иногда адекватными поступками, да и нап он очень посредственный..Джикия, Зобнин тож не блещут последние время. Так что х.з. кому нужнее присутствие Абаскаля с его требованиями

      2
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      Рейтинг: +1833

      rac531 25 октября, 20:13

      И этот мошенник туда же))))
      Обдурил ХИМКИ на 40 миллионов и сбежал, проходимец))))

      5
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      Рейтинг: +514

      the teacher 25 октября, 20:11

      а когда в спартаке небыло конфликта?

      2
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      Рейтинг: +506

      erybov1965 25 октября, 20:11

      По-моему,там конфликт уже почти 20 лет.И не кому его прекратить.И это печально.

      1
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      Рейтинг: +781

      timon2401 25 октября, 19:41

      "за результат и состав отвечает тренер.." очень удивительно тогда какого вы ещё тренеруете сборную с такими "результатами"))

      5
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      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 19:41

      Грызутся как пауки в банке! Гыгыгы

      3
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