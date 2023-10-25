Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»

Бывший спартаковец Николай Писарев убежден, что в клубе конфликт.
– Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка. Согласны?
– Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно – не знаю.
– В сборной вы наверняка общались и с Александром Соболевым, у которого напряженные отношения с Гильермо Абаскалем, и с Георгием Джикией, который перестал попадать в состав.
– Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально – каждый хочет играть. Определенные проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть. Но за состав и результат отвечает тренер – с него и спрос.
Источник: «РБ Спорт»