Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»

едотов выгнал из клуба футболиста, за высказывания его агента)
Конечно, вся "журналистская" шелопунь этого не заметила)
Личка, поругавшись с Макаровым, не допускал его до тренировок) Конечно же тишина)
Соболев, обосравшись от страха в связи с предстоящей очной встречей с Роша, весь матч бегал за судьей, чтобы тот показал ему желтую карточку)
Но в том, что Соболев ТРУС, но виноват, конечно, Абаскаль)
Бывший спартаковец Николай Писарев убежден, что в клубе конфликт.
– Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка. Согласны?
– Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно – не знаю.
– В сборной вы наверняка общались и с Александром Соболевым, у которого напряженные отношения с Гильермо Абаскалем, и с Георгием Джикией, который перестал попадать в состав.
– Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально – каждый хочет играть. Определенные проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть. Но за состав и результат отвечает тренер – с него и спрос.