Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 19:37

На стадионе Академии ФК «Краснодар» местный клуб «Краснодар-2» примет омский «Иртыш». Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и пытаются улучшить свои позиции. «Краснодар-2» занимает 9-е место с 10 очками, а «Иртыш» находится на 8-й позиции с 11 баллами. Исходя из текущей формы обеих команд, матч обещает быть упорным, так как ни одна из команд не отличается высокой результативностью в последние недели.

Анализ команды «Краснодар-2»

Под руководством Ильи Валиева «Краснодар-2» показывает нестабильные результаты. Команда пропускает в 8 матчах подряд и не может найти баланс между атакой и обороной. В прошлом туре «Краснодар-2» обыграл «Муром» на выезде со счетом 2:1, но общая картина не выглядит оптимистично. За последние 5 матчей краснодарцы забили лишь 4 гола, а пропустили 7, что указывает на проблемы в обороне.

Последние 5 матчей:

  • Муром 1:2 Краснодар-2

  • Химик 2:1 Краснодар-2

  • Краснодар-2 1:1 Динамо Брянск

  • Краснодар-2 0:1 Торпедо Миасс

  • Волга Ульяновск 2:0 Краснодар-2

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 8 последних матчах.

  • Забивает в 3 из 5 последних матчей.

Анализ команды «Иртыш»

«Иртыш» под руководством Максима Мишаткина также переживает непростые времена. В последних 3 матчах омская команда не может одержать победу, а поражение от «Родины-2» (0:3) стало показательным в плане неэффективности атакующей линии. За последние 5 игр «Иртыш» забил всего 4 гола, а пропустил 6, что говорит о плохой реализации моментов и слабой игре в обороне.

Последние 5 матчей:

  • Иртыш 0:3 Родина-2

  • Иртыш 1:1 Металлург Липецк

  • Динамо Брянск 1:0 Иртыш

  • Иртыш 2:1 Химик

  • Торпедо Миасс 0:1 Иртыш

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Забивает в 3 из 5 последних матчей.

Тактический разбор

Обе команды демонстрируют слабую результативность и проблемы в обороне. «Краснодар-2» делает акцент на контроль мяча и позиционную атаку, но часто теряет концентрацию в защите. «Иртыш», в свою очередь, играет от обороны и пытается действовать на контратаках, что делает их стиль игры предсказуемым. Главный вопрос предстоящего матча – кто лучше справится с ошибками в защите.

Личные встречи

  • 03 августа 2024 года: Иртыш 3:3 Краснодар-2

  • 22 октября 2023 года: Краснодар-2 0:2 Иртыш

  • 27 августа 2023 года: Иртыш 1:2 Краснодар-2

  • 24 февраля 2023 года: Краснодар-2 3:0 Иртыш

  • 11 апреля 2021 года: Краснодар-2 2:0 Иртыш

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Краснодар-2»: 2.50

  • Ничья: 3.20

  • Победа «Иртыш»: 2.80

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.80). Оборона обеих команд не выглядит надежной, и у соперников есть шансы реализовать свои моменты.

  • Умеренная ставка: Ничья (3.20). Команды демонстрируют схожий уровень игры, и в условиях нестабильной формы ничейный результат выглядит вероятным.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Обе команды с трудом забивают, но обмен голами при текущей форме кажется реальным исходом.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Иртыш Краснодар-2
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
3
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
9 сентября
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
7 сентября
2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
3 сентября
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
2 сентября
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
7
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
31 августа
ВидеоИгроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
31 августа
3
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
28 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
10
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
2
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
15 августа
1
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
10 августа
1
Фото«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара
26 июля
7
ФотоМахачкалинское «Динамо» отправило в аренду центрфорварда
23 июля
Фото«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
22 июля
Фото«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
15 июля
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13 июля
9
ФотоКлуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
ФотоСтудия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Фото18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+