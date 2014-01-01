Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
5
3
32
18
14
35
18
10
5
3
21
14
7
35
18
8
5
5
37
24
13
29
18
6
7
5
23
22
1
25
18
6
5
7
24
24
0
23
18
5
7
6
21
22
-1
22
18
6
4
8
18
24
-6
22
18
6
3
9
19
28
-9
21
18
4
4
10
21
31
-10
16
18
3
7
8
24
33
-9
16
Команда
1
4
6
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
4
4
1
20
10
10
16
9
4
4
1
14
9
5
16
9
4
3
2
13
7
6
15
9
4
2
3
17
9
8
14
9
4
2
3
9
8
1
14
9
3
3
3
12
14
-2
12
9
3
2
4
14
12
2
11
9
3
1
5
9
12
-3
10
9
2
3
4
10
13
-3
9
9
2
2
5
12
16
-4
8
Команда
2
3
5
6
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
3
0
12
6
6
21
9
6
1
2
12
8
4
19
9
4
3
2
20
15
5
15
9
3
3
3
10
12
-2
12
9
3
3
3
9
12
-3
12
9
3
0
6
7
14
-7
9
9
2
3
4
9
13
-4
9
9
1
5
3
12
17
-5
8
9
2
1
6
11
18
-7
7
9
1
4
4
8
15
-7
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире