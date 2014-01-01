Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. Осень 2023 Россия. Первая лига. 2022/2023 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014