«Краснодару-2» грозит закрытие в случае вылета из Первой лиги

Дальнейшая судьба второй команды «Краснодара» под вопросом. Ее могут закрыть, если случится вылет из Первой лиги.

Такая информация идет из самой команды.

«Краснодар-2» идет в Первой лиге последним. Отставание от спасительной строчки – 7 очков.

Команда основана в 2013 году. В Первой лиге она с 2018 года. Лучший результат – 10-е место в дебютном сезоне.

Сезон в Первой лиге возобновится в марте.

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