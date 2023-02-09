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    «Краснодару-2» грозит закрытие в случае вылета из Первой лиги

    Дальнейшая судьба второй команды «Краснодара» под вопросом. Ее могут закрыть, если случится вылет из Первой лиги.

    Такая информация идет из самой команды.

    • «Краснодар-2» идет в Первой лиге последним. Отставание от спасительной строчки – 7 очков.
    • Команда основана в 2013 году. В Первой лиге она с 2018 года. Лучший результат – 10-е место в дебютном сезоне.
    • Сезон в Первой лиге возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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