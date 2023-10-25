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    Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина

    Тренер сборной России Николай Писарев не считает, что главный тренер команды Валерий Карпин эмоционально «выгорел».

    «Вижу ли я «выгорания» у Карпина? Нет. Я с ним постоянно рядом в сборной, он отдает себя команде на 100 процентов. И в «Ростове» работает так же.

    Вы же знаете: Карпин эмоциональ­ный человек и может, как и любой, сказать эмоциональные вещи», – считает Писарев.

    • Карпин в сборной с 2021 года.
    • Сейчас команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Будет ли у России ноябрьский сбор, пока не сообщается.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 26 октября, 00:30

      Писарев только в Спартаке конфликты рассмотрел.

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