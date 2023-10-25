Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина

Тренер сборной России Николай Писарев не считает, что главный тренер команды Валерий Карпин эмоционально «выгорел».
«Вижу ли я «выгорания» у Карпина? Нет. Я с ним постоянно рядом в сборной, он отдает себя команде на 100 процентов. И в «Ростове» работает так же.
Вы же знаете: Карпин эмоциональный человек и может, как и любой, сказать эмоциональные вещи», – считает Писарев.
- Карпин в сборной с 2021 года.
- Сейчас команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- Будет ли у России ноябрьский сбор, пока не сообщается.
Источник: «РБ Спорт»