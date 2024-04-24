Писарева дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание главному тренеру «Краснодара-2» Николаю Писареву.
«Главный тренер краснодарцев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров, он не смог по техническим причинам принять участие в заседании.
В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идет о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым.
КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей«, – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
- Писарев получил красную карточку в матче Второй лиги А против «Уфы» (1:2).
- «Краснодар-2» занимает 4-е место в таблице с 12 очками после 8 туров.