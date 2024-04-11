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    • Журналист рассказал о недовольстве Галицкого работой Писарева

    Журналист рассказал о недовольстве Галицкого работой Писарева

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен работой во второй команде Николая Писарева, сообщил журналист Сергей Ильев.

    «Писарев останется на плаву, если только будет четко давать результат.

    В «Краснодаре-2» может полыхнуть в любой момент – и принято решение на фоне эмоционального фактора. Собственно, мы это видели на примере Ивича в основной команде», – написал он.

    • «Краснодар-2» занимает 5-е место в группе «золото» на втором этапе турнира дивизиона A Второй лиги. У команды 8 очков после 5 матчей. У лидирующего «Новосибирска» 14 очков, и он провел на игру больше.
    • Писарев тренирует «Краснодар-2» с августа прошлого года.

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    Источник: телеграм-канал ФНЛ с Ильёвым

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712822538
    Какой результат, где он давал результат? Галицкий его взял, потому что он ручной, послушный,перечить не будет, но это не про результат.
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    SLADE2019
    1712827307
    А нельзя расшифровать, что имеется в виду давать результат во второй команде?
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