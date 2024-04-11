Журналист рассказал о недовольстве Галицкого работой Писарева

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен работой во второй команде Николая Писарева, сообщил журналист Сергей Ильев.
«Писарев останется на плаву, если только будет четко давать результат.
В «Краснодаре-2» может полыхнуть в любой момент – и принято решение на фоне эмоционального фактора. Собственно, мы это видели на примере Ивича в основной команде», – написал он.
- «Краснодар-2» занимает 5-е место в группе «золото» на втором этапе турнира дивизиона A Второй лиги. У команды 8 очков после 5 матчей. У лидирующего «Новосибирска» 14 очков, и он провел на игру больше.
- Писарев тренирует «Краснодар-2» с августа прошлого года.