Журналист рассказал о недовольстве Галицкого работой Писарева

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен работой во второй команде Николая Писарева, сообщил журналист Сергей Ильев.

«Писарев останется на плаву, если только будет четко давать результат.

В «Краснодаре-2» может полыхнуть в любой момент – и принято решение на фоне эмоционального фактора. Собственно, мы это видели на примере Ивича в основной команде», – написал он.