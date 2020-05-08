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12.01.2018 22:3027
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23.02.2017 20:45Мутко предложил продать название стадиона «Крестовский». «Спартак» приобрел двух игроков. Дайджест событий дняУэйн Шоу рассказал, зачем съел пирог во время игры с «Арсеналом». «Реал» намерен совершить три громких приобретения. Панченко покинет ЦСКА ради «Динамо». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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20.01.2017 09:55Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаютсяНижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.2
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04.01.2017 18:00Зимнее трансферное окно – возможность исправить оплошности летней кампании, найти замену травмированным или усиление для решения конкретной задачи. Но и большой риск потратить деньги впустую, что и подтверждают 11 трансферов, выделенных «Бомбардиром» в числе худших зимних покупок.3
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17.11.2016 17:00В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.13
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17.11.2016 12:30Поднимаем престиж чемпионата России, возвращая в лигу качественных иностранцев. «Бомбардир» решает проблемы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд с помощью игроков, у которых заканчиваются контракты.9
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09.10.2015 15:06Самый дорогой английский футболист в интервью журналисту Guardian рассказывает, как сильно деньги повлияли на его переход в «Манчестер Сити» и какие взаимоотношения сложились у него с тренером и игроками «Ливерпуля».2