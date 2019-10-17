- 17 октября 2019
- 13:39 Сон Хын Мин: «В матче с КНДР было столько агрессии, что просто вернуться без травм – огромное достижение»
- 15 октября 2019
- 18:22 Инфантино: «Ждал полного стадиона на историческом матче КНДР и Южной Кореи. Было наивно думать, что мы можем изменить мир за минуту» 1
- 13:46 КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу 1
- 13 января 2019
- 15:50 Кубок Азии. Сборная Катара разгромила команду Северной Кореи 10
- 21 февраля 2018
- 14:41 Ким Чен Ын одобрил переход Сона в «Ювентус». Северокорейцем интересовались «Зенит» и ЦСКА 18
- 16 января 2018
- 23:31 Агент нападающего «Кальяри» – о ЦСКА: «Не могу исключать ни один сценарий» 2
- 15 мая 2017
- 06:30 Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030 6
- 17 ноября 2016
- 09:17 В КНДР обещают воспитать новых Месси 3
- 22 октября 2016
- 06:50 Женская юношеская сборная КНДР второй раз в истории выиграла чемпионат мира 1
- 29 марта 2016
- 16:56 Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном 2