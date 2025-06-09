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Отборочные матчи к ЧМ. Океания
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Сборная КНДР (Северная Корея) – новости команды
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Тренер:
Енг-Нам Син
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Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
2025.02.04 22:00
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2025.02.02 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
2025.01.27 20:03
1
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)
2024.11.19 16:58
4
Трансляция
КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
2024.11.19 13:50
Дубль игрока из РПЛ помог Ирану победить Северную Корею (3:2) в гостевом матче отбора ЧМ-2026
2024.11.14 17:29
2
Трансляция
КНДР – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
2024.11.14 13:50
Трансляция
Киргизия – КНДР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
2024.10.15 15:50
Трансляция
Узбекистан – КНДР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024
2024.09.05 15:50
Генсек РФС высказался о возможности матча России и Северной Кореи
2024.07.12 08:10
2
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Фото
Игроки сборной КНДР напали на судью после матча с Японией
2023.10.03 08:23
1
В Госдуме предложили провести матч Россия – КНДР
2023.09.13 18:43
3
Сон Хын Мин: «В матче с КНДР было столько агрессии, что просто вернуться без травм – огромное достижение»
2019.10.17 13:39
Инфантино: «Ждал полного стадиона на историческом матче КНДР и Южной Кореи. Было наивно думать, что мы можем изменить мир за минуту»
2019.10.15 18:22
1
КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу
2019.10.15 13:46
1
Кубок Азии. Сборная Катара разгромила команду Северной Кореи
2019.01.13 15:50
10
Ким Чен Ын одобрил переход Сона в «Ювентус». Северокорейцем интересовались «Зенит» и ЦСКА
2018.02.21 14:41
18
Агент нападающего «Кальяри» – о ЦСКА: «Не могу исключать ни один сценарий»
2018.01.16 23:31
2
Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030
2017.05.15 06:30
6
В КНДР обещают воспитать новых Месси
2016.11.17 09:17
3
Женская юношеская сборная КНДР второй раз в истории выиграла чемпионат мира
2016.10.22 06:50
1
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
2016.03.29 16:56
2
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