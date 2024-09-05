05.09.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
3
Алижонов
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
11
Урунов
14
Шомуродов
3-3-4
1
16
4
14
3
20
22
10
10
7
17
7
Шукуров
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
7
Шукуров
10
Машарипов
6
Мозговой
6
Мозговой
10
Машарипов
11
Урунов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
11
Урунов
14
Шомуродов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
14
Шомуродов
4
7
7
4
Остались в запасе
Узбекистан
КНДР
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
19
Азизбек Аманов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
18
Sin Tae Song
ВР
21
K. Yu
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
19
Азизбек Аманов
ЦФ
Остались в запасе
18
Sin Tae Song
ВР
21
K. Yu
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Узбекистан - КНДР
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
14
Офсайды
4
0
Количество передач
410
483
Сейвы
4
3
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против КНДР, 1 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – КНДР
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»