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  • КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 13:50
КНДР
19.11.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Узбекистан
44' А. Файзуллаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
16
Kim Yu Song
ЦЗ
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
3
Kuk Chol Jang
(К) ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
(К) ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
0
Умар Адхамзода
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Аманов
АП
3-2-5
1
14
16
4
3
20
17
9
10
10
15
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
2
Хусанов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
6
Мозговой
22
Файзуллаев
10
Машарипов
10
Абдихоликов
9
11
Джон
11
Джон
9
Аманов
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
Аманов
10
Машарипов
19
Аманов
19
Аманов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
10
Абдихоликов
20
Эркинов
20
Эркинов
10
Абдихоликов
Остались в запасе
КНДР
Узбекистан
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
0
Умар Адхамзода
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
0
Умар Адхамзода
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча КНДР - Узбекистан
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
551
381
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
12
7

Смотреть прямую трансляцию матча КНДР против Узбекистана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча КНДР – Узбекистан

КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Узбекистан КНДР
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