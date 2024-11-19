Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча КНДР против Узбекистана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча КНДР – Узбекистан