19.11.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
КНДР
Узбекистан
КНДР
3-2-5
1
14
16
4
3
20
17
9
10
10
15
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
2
Хусанов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
6
Мозговой
22
Файзуллаев
10
Машарипов
10
Абдихоликов
9
11
Джон
11
Джон
9
Аманов
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
Аманов
10
Машарипов
19
Аманов
19
Аманов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
10
Абдихоликов
20
Эркинов
20
Эркинов
10
Абдихоликов
Остались в запасе
КНДР
Узбекистан
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
0
Умар Адхамзода
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
0
Умар Адхамзода
ЦП
17
Абдурауф Буриев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча КНДР - Узбекистан
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
551
381
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
12
7
Смотреть прямую трансляцию матча КНДР против Узбекистана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча КНДР – Узбекистан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»