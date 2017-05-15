Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

Сразу четыре страны могут стать организаторами чемпионата мира в 2030 году. Это Республика Корея, КНДР, Китай и Япония.

«Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030. Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

Кроме того, в Корее планируется проведение Кубка Азии.