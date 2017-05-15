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  • Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

15 мая 2017, 06:30
6

Сразу четыре страны могут стать организаторами чемпионата мира в 2030 году. Это Республика Корея, КНДР, Китай и Япония.

«Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030. Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

Кроме того, в Корее планируется проведение Кубка Азии.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Китай Япония КНДР Южная Корея
Комментарии (6)
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bumer_moscow
1494821765
Если не сотрут с лица земли северную корею до 2030
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Parham
1494822205
Хахахаа А супер держава(Китай) не в состоянии сам провести ЧМ??? Япошек и корейцов должно хватить!! КНДР - решили пустить? Это сума сойти!!!
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mukhakha
1494823099
Первый ЧМ на послевоенных пустошах.
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Protosser
1494830874
Бухой, что ли?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1494834602
Утопия
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Dellleone
1496933123
Северная Корея???? Вот это насмешили )))))))
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