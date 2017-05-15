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    Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

    Сразу четыре страны могут стать организаторами чемпионата мира в 2030 году. Это Республика Корея, КНДР, Китай и Япония.

    «Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030. Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – заявил журналистам глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

    Кроме того, в Корее планируется проведение Кубка Азии.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 июня 2017, 17:45

      Северная Корея???? Вот это насмешили )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 мая 2017, 10:50

      Утопия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 15 мая 2017, 09:47

      Бухой, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +40

      mukhakha 15 мая 2017, 07:38

      Первый ЧМ на послевоенных пустошах.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 мая 2017, 07:23

      Хахахаа
      А супер держава(Китай) не в состоянии сам провести ЧМ??? Япошек и корейцов должно хватить!!
      КНДР - решили пустить? Это сума сойти!!!

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 мая 2017, 07:16

      Если не сотрут с лица земли северную корею до 2030

      1
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