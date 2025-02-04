Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»

Менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин заявил о желании северокорейцев провести товарищеский матч с Россией.

– Это ваша вторая игра с российскими командами [»Тюменью» и «Балтикой»]. Насколько сильны клубы из России, с которыми вы сыграли?

– Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними.

– Вам было бы интересно сыграть со сборной России?

– Да, мы с нетерпением ждем возможности сыграть этот матч в даты игр ФИФА. Игры с вашей сборной – это нормальная практика для национальных команд.

– Когда именно?

– Точно не могу сказать.