Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»

Менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин заявил о желании северокорейцев провести товарищеский матч с Россией.
– Это ваша вторая игра с российскими командами [»Тюменью» и «Балтикой»]. Насколько сильны клубы из России, с которыми вы сыграли?
– Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними.
– Вам было бы интересно сыграть со сборной России?
– Да, мы с нетерпением ждем возможности сыграть этот матч в даты игр ФИФА. Игры с вашей сборной – это нормальная практика для национальных команд.
– Когда именно?
– Точно не могу сказать.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.