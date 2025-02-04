Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»

Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»

Менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин заявил о желании северокорейцев провести товарищеский матч с Россией.

– Это ваша вторая игра с российскими командами [»Тюменью» и «Балтикой»]. Насколько сильны клубы из России, с которыми вы сыграли?

– Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними.

– Вам было бы интересно сыграть со сборной России?

– Да, мы с нетерпением ждем возможности сыграть этот матч в даты игр ФИФА. Игры с вашей сборной – это нормальная практика для национальных команд.

– Когда именно?

– Точно не могу сказать.

  • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
  • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
  • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

Новости по теме
Ангола заинтересована в матче с Россией 4
Советник президента РФС высказался о переходе России в азиатскую конфедерацию
В РФС заявили об изменении риторики ФИФА и УЕФА 12
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 22:00
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738697291
вать машу! только вас не хватало!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 