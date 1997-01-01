Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Товарищеские матчи. 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Кубок Азии. Групповой этап 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Чемпионат мира. 2010 Товарищеские матчи. Сборные. 2010