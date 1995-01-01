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    Результаты сборной Северной Корее по футболу

    Тренер Йон Тон-соп
    Турниры:
    Кубок Азии 2019, группа E
    Групповой этап, 3 тур
    		17 января, четверг 19:00 Ливан 4:1 КНДР
    Групповой этап, 2 тур
    		13 января, воскресенье 14:00 КНДР 0:6 Катар
    Групповой этап, 1 тур
    		8 января, вторник 19:00 Саудовская Аравия 4:0 КНДР
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