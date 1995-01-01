Турниры:

Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Кубок Азии. Групповой этап 2015 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Чемпионат мира. 2010