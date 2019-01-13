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Расписание матчей
Кубок Азии
КНДР - Катар
КНДР - Катар: обзор матча 13 января 2019
КНДР
13.01.2019, воскресенье, 14:00
Кубок Азии, группа E, 2 тур
0 : 6
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча КНДР - Катар
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
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