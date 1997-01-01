Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
4
4
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
2
1
0
3
-3
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа C
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
0
7
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
0
10
-10
0
Группа E
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
0
10
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
1
14
-13
0
Группа F
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
3
10
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
Группа 2
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
0
5
4
1
1
0
0
3
2
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
1
0
0
1
0
3
-3
0
Группа 4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
2
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
4
3
1
3
1
0
0
1
0
6
-6
0
Группа 5
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
3
2
6
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
0
4
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
2
0
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
1
0
1
4
1
1
0
0
3
0
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
Группа 2
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
2
3
-1
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
Группа 4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
0
2
-2
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
Группа 5
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
5
2
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
3
6
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире