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Расписание матчей
Кубок Азии
Ливан - КНДР
Ливан - КНДР: обзор матча 17 января 2019
Ливан
17.01.2019, четверг, 19:00
Кубок Азии, группа E, 3 тур
4 : 1
Завершен
КНДР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливан - КНДР
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
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Катар
5 : 1
20.03.2025
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