Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги

Сборная КНДР обыграла клуб российской Первой лиги «Тюмень» со счетом 1:0 в товарищеском матче в Белеке. Единственный гол национальная команда забила на 25-й минуте со штрафного. Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

В другом матче в Турции «Динамо Мх» проиграло «КАМАЗу» со счетом 1:2. Клуб Первой лиги забил два гола в первом тайме, а махачкалинцы смогли отыграть один мяч во второй половине усилиями Муталипа Алибекова.

Товарищеские матчи

Тюмень – КНДР – 0:1 (0:1)

Динамо Мх – КАМАЗ – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Тананеев, 16; 0:2 – Моторин, 40; 1:2 – Алибеков, 80.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей