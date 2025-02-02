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  • Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги

Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги

Сборная КНДР обыграла клуб российской Первой лиги «Тюмень» со счетом 1:0 в товарищеском матче в Белеке. Единственный гол национальная команда забила на 25-й минуте со штрафного. Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

В другом матче в Турции «Динамо Мх» проиграло «КАМАЗу» со счетом 1:2. Клуб Первой лиги забил два гола в первом тайме, а махачкалинцы смогли отыграть один мяч во второй половине усилиями Муталипа Алибекова.

Товарищеские матчи

Тюмень – КНДР – 0:1 (0:1)

Динамо Мх – КАМАЗ – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Тананеев, 16; 0:2 – Моторин, 40; 1:2 – Алибеков, 80.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 17:12
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