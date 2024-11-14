14.11.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
КНДР
КНДР
3-3-4
1
14
16
4
3
20
6
9
10
12
17
3-2-3-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
19
Немати
17
Карими
6
Эзатолахи
29
Мохеби
17
Юсефи
10
Гайеди
20
Азмун
9
Тареми
9
23
23
9
10
11
Джон
11
Джон
10
29
Мохеби
21
Нурафкан
21
Нурафкан
29
Мохеби
10
Гайеди
13
Канаани
13
Канаани
10
Гайеди
20
Азмун
16
Горбани
16
Горбани
20
Азмун
17
Карими
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
17
Карими
9
Тареми
20
Моганлу
20
Моганлу
9
Тареми
Остались в запасе
КНДР
Иран
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча КНДР - Иран
1
1
1
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
1
Количество передач
422
409
Сейвы
9
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Смотреть прямую трансляцию матча КНДР против Ирана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча КНДР – Иран
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»