- 20 февраля
- 09:59 Фото Погибшего в результате землетрясения Атсу доставили в Гану. Его гроб встречали военные
- 13 февраля
- 07:35 Сборная Ганы выбрала нового тренера
- 10 декабря 2022
- 16:08 Французский журналист обвинил Гану и Камерун в продаже игрокам мест в заявках на ЧМ-2022 2
- 3 декабря 2022
- 14:58 Фото Мусиала с отрывом лидирует по удачным обводкам на ЧМ-2022
- 2 декабря 2022
- 23:29 Суарес – самый возрастной за 16 лет игрок, сделавший ассист на ЧМ
- 22:53 Кавани опрокинул монитор VAR после матча ЧМ-2022 с Ганой
- 20:32 Фото 35-летний Суарес расплакался после вылета Уругвая с ЧМ-2022 1
- 20:27 Текст Гана 12 лет мечтала о мести Уругваю – и сейчас идеально не позволила ему выйти в плей-офф 5
- 20:03 ЧМ-2022. Уругвай победил Гану (2:0), но в плей-офф не вышел. Туда попала Южная Корея 11
- 19:01 Видео Гана спустя 12 лет вновь не забила пенальти Уругваю 1
- 16:56 Гана – Уругвай: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря
- 16:55 Где и во сколько смотреть матч Гана – Уругвай: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
- 16:50 Гана – Уругвай: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 1 декабря 2022
- 18:21 Суарес отказался извиняться перед Ганой за игру рукой в 1/4 финала ЧМ-2010 4
- 28 ноября 2022
- 21:31 Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о подарке от судей для Роналду 1
- 19:33 Кудус – второй самый молодой африканец, оформивший дубль в матче ЧМ
- 18:38 Тренер Южной Кореи получил красную карточку после игры с Ганой. Судья закончил матч, не дав корейцам разыграть угловой 1
- 18:02 ЧМ-2022. Южная Корея проиграла Гане (2:3) и опустилась на последнее место в группе 7