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Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Ганы, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Гана