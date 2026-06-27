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  • Хорватия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Хорватия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

27 июня, 22:50
Хорватия
28.06.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
25
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
5
Томас Парти
ЦП
8
Кваси Сибо
ЦП
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
19
Тони Фрук
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
3
Калеб Йиренки
ЦП
20
Августин Боакье
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
17
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
6
Шутало
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
13
Влашич
11
Будимир
4-1-2-1-2
16
Асаре
26
Сенайя
4
Аджетей
25
Люккассен
14
Менса
15
Овусу
5
Парти
8
Сибо
22
Сулемана
11
Семеньо
9
Айю
13
Влашич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
13
Влашич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
16
Батурина
19
Пашалич
19
Пашалич
16
Батурина
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
4
Аджетей
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
4
Аджетей
8
Сибо
3
Йиренки
3
Йиренки
8
Сибо
15
Овусу
7
Фатаву
7
Фатаву
15
Овусу
22
Сулемана
24
Нуама
24
Нуама
22
Сулемана
9
Айю
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
9
Айю
Остались в запасе
Хорватия
Гана
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
17
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
17
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Гана
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
523
455
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13

Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Ганы, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Гана

Хорватия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Гана Хорватия
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