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Чемпионат мира по футболу 2026
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Гана
Результаты
€ 100 тыс
Результаты сборной Ганы по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.ghanafa.org
Тренер:
Карлуш Кейруш
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Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Кубок африканских наций. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025
Чемпионат мира. 2022
Кубок африканских наций. 2021
Кубок африканских наций. Групповой этап 2019
Кубок африканских наций. Групповой этап 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Групповой этап 2016/2017
Кубок Африканских Наций. Групповой этап 2015
Чемпионат мира. 2014
Кубок Африканских Наций. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013
Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012
Чемпионат мира. 2010
Кубок Африканских Наций. 2010
Кубок Африканских Наций. 2008
Чемпионат мира. 2006
04.07 | 04:30
Колумбия
1 : 0
Гана
28.06 | 00:00
Хорватия
2 : 1
Гана
23.06 | 23:00
Англия
0 : 0
Гана
18.06 | 02:00
Гана
1 : 0
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