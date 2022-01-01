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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Гана
Состав
€ 100 тыс
Состав сборной Ганы по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.ghanafa.org
Тренер:
Карлуш Кейруш
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
16
Асаре Б.
Гана
Вра
34
€ 0.1 млн
1
S.
Гана
Вра
-
23
E.
Гана
Защ
-
19
D.
Гана
Защ
-
20
S.
Гана
Пол
-
7
K.
Гана
Нап
-
1
Зиги Л.
Санкт-Галлен
Вра
29
€ 1.5 млн
14
Менса Д.
Кельн
Защ
28
€ 4 млн
23
Люккассен Д.
Црвена Звезда
Защ
31
€ 1 млн
18
Опоку Ж.
Истанбул Башакшехир
Защ
27
€ 5 млн
26
Сенайя М.
Осер
Защ
25
€ 3 млн
8
Сибо К.
Овьедо
Пол
28
€ 1.4 млн
3
Йиренки К.
Ковентри
Пол
20
€ 10 млн
5
Парти Т.
Аль-Шабаб
Пол
33
€ 2 млн
9
Айю Ж.
Лестер
Нап
34
€ 1 млн
11
Семеньо А.
Манчестер Сити
Нап
26
€ 80 млн
19
Уильямс И.
Атлетик
Нап
32
€ 8 млн
16
Асаре Б.
Гана
Вра
34
€ 0.1 млн
12
Ананг Д.
Сент-Патрикс
Вра
26
€ 0.35 млн
17
Баба А.
ПАОК
Защ
32
€ 2 млн
6
Мумин А.
Жирона
Защ
28
€ 3 млн
4
Аджетей Й.
Вольфсбург
Защ
22
€ 6 млн
21
Пепра Оппонг К.
Фенербахче
Защ
22
€ 10 млн
2
Сейду А.
Ренн
Защ
26
€ 6 млн
15
Овусу Э.
Эрзурумспор
Пол
28
€ 4 млн
7
Фатаву И.
Ипсвич Таун
Пол
22
€ 20 млн
20
Боакье А.
Сент-Этьен
Пол
25
€ 6 млн
22
Сулемана К.
Аталанта
Нап
24
€ 17 млн
24
Нуама Э.
Лион
Нап
22
€ 10 млн
13
Бонсу Баа К.
Аль-Кадисия
Нап
21
€ 14 млн
25
Аду П.
Виктория
Нап
22
€ 3 млн
10
Томас-Асанте Б.
Ковентри
Нап
27
€ 16 млн
Всего игроков: 32, из них вратарей: 5, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 9
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